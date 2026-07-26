Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. SBK) Pkw überschlägt sich, Fahrer lebensgefährlich verletzt (25.07.2026)

Hüfingen (ots)

Am Samstagabend, 25.07.2026, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich auf der K5753 ein Verkehrsunfall. Der 46-jährige Pkw- Lenker eins Peugeot 207, befuhr die K5753 kommend von Hüfingen in Richtung B31. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die angrenzende Wiese und überschlug sich. Ein Alkoholtest beim Fahrer, welcher sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zuzog, ergab über 1,8 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Dieser wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Weiterer Schaden entstand nicht.

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