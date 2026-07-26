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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Zu Boden gestoßen und verletzt - ZEUGENAUFRUF (24.07.2026)

Konstanz (ots)

Bereits am Freitag, 24.07.2026, gegen 10:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in Konstanz, in der Wessenbergstraße, auf Höhe des dortigen "Café Vogelhaus". Ein 83-jähriger Mann war fußläufig mit seinem Fahrrad am eben benannten Ort unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, so dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im Folgenden wurde er mitsamt dem Fahrrad umgestoßen, so dass er zu Boden stürzte, sich mehrere Schürfwunden und eine Prellung zuzog. Der streitsüchtige Kontrahent flüchtete im Anschluss der Tat auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Zeugen, insbesondere Gäste des Cafés, die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- und Lagezentrum
PHK Markus Schmidt
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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