POL-KN: (Immendingen, K5929/Lkr. Tuttlingen) Nachtragsmeldung zu gestürzten Motorradfahrer vom 24.07.26 - 76-jähriger Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen (25.07.2026)
Immendingen (ots)
Der 76-jährige Motorradfahrer, welcher zwischen Hattingen und Witthoh am gestrigen Freitag stürzte und sich schwer verletzte, ist im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Der Verkehrsunfalldienst aus Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf die gestrige Meldung zum Unfallhergang wird verwiesen.
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