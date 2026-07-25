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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, K5929/Lkr. Tuttlingen) Nachtragsmeldung zu gestürzten Motorradfahrer vom 24.07.26 - 76-jähriger Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen (25.07.2026)

Immendingen (ots)

Der 76-jährige Motorradfahrer, welcher zwischen Hattingen und Witthoh am gestrigen Freitag stürzte und sich schwer verletzte, ist im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Der Verkehrsunfalldienst aus Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf die gestrige Meldung zum Unfallhergang wird verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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