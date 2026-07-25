POL-KN: (Immendingen, K5929/Lkr. Tuttlingen) Nachtragsmeldung zu gestürzten Motorradfahrer vom 24.07.26 - 76-jähriger Motorradfahrer ist seinen schweren Verletzungen erlegen (25.07.2026)

Sulz am Neckar (ots) - Bereits am Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr im Bereich des Parkplatzes bei der Kreissparkasse in Sulz am Neckar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter VW Golf wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Fahrzeugeck so beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 2000.- EUR entstand. Es liegen Hinweise vor, dass das ...

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