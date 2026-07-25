Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Lkr. rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (22.07.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag kam es gegen 15 Uhr im Bereich des Parkplatzes bei der Kreissparkasse in Sulz am Neckar zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter VW Golf wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Fahrzeugeck so beschädigt, dass ein Sachschaden von ca. 2000.- EUR entstand. Es liegen Hinweise vor, dass das Verursacherfahrzeug die Farbe grau, silber oder weiß hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Telefon 07423/81010 zu melden.

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