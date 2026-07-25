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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Geschädigte und Verursacher (23.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete einen Vorfall, der sich bereits am Donnerstagmorgen in der Eugen-Frueth-Straße ereignete. Als sie wegen einer roten Ampel am Gymnasium am Rosenberg warten musste, sah sie, wie eine Frau mit einem Mädchen bei Grün die Fußgängerampel überquerte. In diesem Moment kam aus Richtung der Wettestraße ein weißer BMW angefahren, welcher das Rotlicht und die Frau mit Kind auf dem Überweg ignorierte und durchfuhr. Nur durch das schnelle Handeln der Fußgängerin konnte ein Unfall verhindert werden. Die Polizei Oberndorf benötigt zur Klärung des Vorfalles die Personalien der Frau sowie des Kindes. Zum Verursacherfahrer liegen weitere Erkenntnisse vor, auch dieser kann sich selbstverständlich entsprechend melden. Die Hinweise benötigt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423/81010.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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