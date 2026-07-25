Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen - Lkr. Konstanz) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer - Zeugenaufruf nach Geschädigten (24.07.2026)

Gottmadingen (ots)

Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer auf der B 34 zwischen Singen und Gottmadingen. Der BMW-Fahrer fuhr in Schlangenlinien, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Auch kam es beinahe zu Kollisionen mit Leitplanken und Randsteinen. In Gottmadingen konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen. Der Fahrzeuglenker stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, was zur Folge hatte, dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Polizei bittet nun mögliche gefährdete Fahrzeugführer, die ausweichen mussten, sich bei der Autobahnpolizei in Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733/99600 zu melden.

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