Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, K 5929

Lkr. Tuttlingen) 76-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (24.07.2026)

Immendingen (ots)

Am Freitagmorgen ist ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 5929 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der 76-jährige Mann war gegen 10:45 Uhr mit seinem Motorrad zwischen Hattingen und Witthoh unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wich der Motorradfahrer aus und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der 76-Jährige schleuderte über eine Wiese und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Schaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Der Polizeiposten Immendingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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