Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes - E-Scooter im Blick (20./23.07.2026)

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Singen (ots)

Das Polizeirevier Singen und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt haben am Montag- und Donnerstagvormittag gemeinsame Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Dabei hatten sie insbesondere E-Scooterfahrerinnen und -fahrer im Blick. Bei den beiden jeweils zweistündigen Aktionen ahndeten die Beamten mehrere Verkehrsteilnehmende, die mit ihren E-Scootern verbotenerweise durch die Fußgängerzone fuhren, was ein Verwarngeld zur Folge hatte. Zudem erwischten sie zwei Radfahrende, die sich ebenfalls nicht an das in dort geltende "Fahrverbot" hielten und dafür ein Verwarngeld zahlen mussten.

Ein E-Scooterfahrer hatte an seinem Roller ein gefälschtes Kennzeichen angebracht. Dafür erwartet ihn eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Zudem wurden zahlreiche verkehrserzieherische Bürgergespräche geführt.

Das Polizeirevier und der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Singen werden auch weiterhin Kontrollen im Stadtgebiet durchführen um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen.

Diese Kontrollen sind ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit und dienen mehreren Zwecken:

Verhinderung von Unfällen: E-Scooter sind eine beliebte Fortbewegungsmöglichkeit. Durch die Kontrollen stellt die Polizei sicher, dass die Fahrerinnen und Fahrer die Verkehrsregeln einhalten, wie z.B. das Fahrverbot in Fußgängerzonen und auf Gehwegen.

Überprüfung der Fahrzeugsicherheit: Die Polizei überprüft die technische Sicherheit der E-Scooter, um sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören funktionstüchtige Bremsen, ausreichende Beleuchtung und ein ordnungsgemäßer Zustand.

Einhaltung von Alkohol- und Drogenvorschriften: Ähnlich wie bei der Kontrolle von anderen Fahrzeugen überprüft die Polizei auch bei E-Scootern, ob die Fahrerinnen und Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, da hier die gleichen Regelungen wie bspw. beim Auto gelten. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Verkehrssicherheit, da beeinträchtigte Fahrer ein erhebliches Risiko für sich und andere darstellen.

Rechtliche Konsequenzen für Missbrauch: Für diejenigen, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen, führen die Kontrollen zu rechtlichen Konsequenzen, wie Bußgeldern oder Strafanzeigen.

Ausführliche Tipps, Verhaltenshinweise und Vorschriften rund um die Benutzung eines E-Scooters findet man im Internet unter: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/elektrokleinstfahrzeuge-e-scooter

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