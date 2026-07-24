Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Transporterfahrer streift geparkten Lastwagen und verursacht erheblichen Sachschaden (24.07.2026)

Gottmadingen (ots)

Ein betrunkener Transporterfahrer hat bei einem Unfall auf der Gewerbestraße in der Nacht auf Freitag erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 03.30 Uhr kollidierte der 44-Jährige, der mit einem Ford Transit unterwegs war mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen. Dabei wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei rund 45.000 Euro liegen.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb er daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

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