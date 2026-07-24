Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - 65-Jährige mit knapp 1,8 Promille unterwegs (23.07.2026)

Radolfzell, L226 (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagabend auf der Landesstraße 226 einen Unfall verursacht. Gegen 20.40 Uhr fuhr die 65-Jährige mit einem VW Lupo in Richtung Radolfzell. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen, der laut entgegenkommender Zeugen plötzlich ins Schlingern geriet, von der Straße abkam, sich überschlug und in einem angrenzenden Feld liegen blieb. Glücklicherweise wurde die Frau dabei nicht verletzt.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der 65-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Frau musste daraufhin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.

Der Lupo musste aus dem Feld geborgen und abgeschleppt werden.

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