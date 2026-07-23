Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 65-jähriger Autofahrer fährt in geparktes Auto: etwa 30.000 Euro Schaden (23.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet.

Ein 65-jähriger Mann war gegen 00:15 Uhr mit seinem VW in der Finkenstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Meßkircher Straße kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten BMW. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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