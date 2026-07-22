Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Audi prallt gegen Laternenmast (21.07.2026)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Reichenaustraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto gegen einen Laternenmast geprallt ist. Kurz vor 20 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem Audi auf der Reichenaustraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe kurz vor einer Tankstelle kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer auf einer Verkehrsinsel stehenden Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Mast aus dem Fundament, an dem Audi lösten zudem alle Airbags aus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. An dem Audi entstand Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, Die Höhe des Schadens an der Laterne ist noch nicht bekannt.

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