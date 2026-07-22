Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Talheimer Straße (21.07.2026)

Wurmlingen (ots)

Ein Fußgänger hat sich bei einem Unfall auf der Talheimer Straße am Dienstagmorgen Verletzungen zugezogen. Kurz nach 7 Uhr überquerte der 17-Jährige an der Verkehrsinsel auf Höhe der Hausnummer 12 die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 36-Jährigen, wobei der Jugendliche zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. An dem Daimler entstand durch die Kollision jedoch Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

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