PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Auto an der Neckarstraße beschädigt (20.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

3.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Neckarstraße. Ein Unbekannter kratzte, im Zeitraum zwischen, 12 Uhr und 22 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand an der linken Seite eines schwarzen Audi entlang. Die Polizei in Oberndorf nimmt Hinweise zu dem Täter entgegen (Tel.: 07423 / 81010).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren