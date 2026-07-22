POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Auto an der Neckarstraße beschädigt (20.07.2026)
Oberndorf am Neckar (ots)
3.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Neckarstraße. Ein Unbekannter kratzte, im Zeitraum zwischen, 12 Uhr und 22 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand an der linken Seite eines schwarzen Audi entlang. Die Polizei in Oberndorf nimmt Hinweise zu dem Täter entgegen (Tel.: 07423 / 81010).
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