VS-Schwenningen (ots) - Bei einem Unfall im Kreisverkehr der Rottweiler- und Lupfen-Straße hat sich ein Radfahrer am Dienstag, gegen 9 Uhr, leicht verletzt. Ein 67-jähriger Ford-Fahrer übersah beim Einfahren in das Rund einen 44-jährigen Radler und stieß gegen dessen Hinterrad. Dadurch stürzte er und verletzte ...

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