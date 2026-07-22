Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer im Kreisverkehr (21.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall im Kreisverkehr der Rottweiler- und Lupfen-Straße hat sich ein Radfahrer am Dienstag, gegen 9 Uhr, leicht verletzt. Ein 67-jähriger Ford-Fahrer übersah beim Einfahren in das Rund einen 44-jährigen Radler und stieß gegen dessen Hinterrad. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

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