POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer im Kreisverkehr (21.07.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Bei einem Unfall im Kreisverkehr der Rottweiler- und Lupfen-Straße hat sich ein Radfahrer am Dienstag, gegen 9 Uhr, leicht verletzt. Ein 67-jähriger Ford-Fahrer übersah beim Einfahren in das Rund einen 44-jährigen Radler und stieß gegen dessen Hinterrad. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell