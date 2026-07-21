Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Verkehrskontrolle des Polizeireviers Rottweil: sieben Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Handy während der Fahrt (20.07.2026)

Rottweil (ots)

Das Polizeirevier Rottweil hat am Montagmorgen bei Verkehrskontrollen in der Tuttlinger Straße mehrere Verkehrsverstöße registriert.

Innerhalb einer Stunde stellten die Polizeibeamten insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und führten Präventionsgespräche, insbesondere zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr, durch. Die Fahrer müssen sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man bei 50 km/h bereits in nur einer Sekunde Ablenkung etwa 14 Meter zurücklegt, ohne auf die Fahrbahn zu achten - das kann schlimme Folgen haben! Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

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