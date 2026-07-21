Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in zwei Gartenhütten einer Schrebergartenanlage ein: Polizei bittet um Hinweise (19./20.07.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen in zwei Gartenhütten einer Schrebergartenanlage von Sonntag bis Montag.

Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 18:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Gartenhütten der Gartenfreunde Rottweil in der Schrebergartenanlage am Wasserturm. Die Täter durchsuchten die Innenräume der Hütten und konnten anschließend unerkannt flüchten. Durch die Einbrüche entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ob und welche Beute die Täter machten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Rottweil.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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