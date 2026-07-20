Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Kinder mit nicht versicherten E-Scootern unterwegs - 11-Jähriger von Auto erfasst (18.07.2026)

Stockach (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf dem Hägerweg am Samstagnachmittag von einem Auto erfasst worden. Ein 11-Jähriger überquerte mit einem E-Scooter hinter seinem Freund, der ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß des 11-Jährigen mit einem Toyota einer 80-Jährigen. Der Junge schleuderte infolge der Kollision über die Motorhaube des Autos, wobei er sich glücklicherweise mutmaßlich nur leichte Verletzungen zuzog.

Neben der Tatsache, dass die beiden Kinder noch nicht alt genug für die Benutzung eines E-Scooters waren stellte sich zudem heraus, dass für keinen der beiden Scooter eine gültige Versicherung bestand.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das Mindestalter für die Benutzung eines E-Scooters 14 Jahre beträgt und die Fahrzeuge bei Benutzung versichert sein müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell