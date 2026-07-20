Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unnötig verursachter Lärm - 22-jähriger Mercedesfahrer handelt sich Bußgeld ein (18.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Bußgeld wegen unnötig verursachtem Lärm hat sich ein junger Autofahrer in der Nacht auf Samstag auf der "Obere(n) Laube" eingehandelt. Gegen 04.20 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem BMW vom Schnetztor kommend in Richtung Rheinsteig. Dabei war der junge Mann mit seinem Wagen mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zudem ließ er den Motor aufheulen und verursachte absichtlich laute Auspuff-Geräusche. Daraufhin kontrollierten die Beamten den 22-Jährigen und konfrontierten ihn mit seinem Verhalten. Nachdem er sich zunächst uneinsichtig zeigte und das Ergebnis einer Lärmmessung einforderte, musste er schließlich lernen, dass auch das absichtliche verursachen vermeidbaren Lärms eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die ihn nun rund 80 Euro plus Verwaltungsgebühren kostet.

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