Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in Diskothek - Unbekannte schlagen und treten 21-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (18.07.2026)

Konstanz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße in der Nacht auf Samstag ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Im Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 02.55 Uhr geriet ein 21-Jähriger auf der Tanzfläche mit drei bislang unbekannten Personen in Streit. Im Zuge des Disputs schlugen und traten diese schließlich auf den jungen Mann ein. Nachdem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Kontrahenten trennten, verließen die Unbekannten die Lokalität und flüchteten mit einem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.

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