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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTUR zu (Konstanz
Landkreis Konstanz) Vom Regen in die Traufe - Radfahrer verletzt sich schwer (15.07.2026)

Konstanz (ots)

In der heute veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Es ist nicht geklärt, ob der erwähnte Bus, oder ein anderes Auto über den Fuß des gestürzten Radfahrers gefahren ist. Der Zeugenaufruf zum Unfallhergang behält seine Gültigkeit.

Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6315832

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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