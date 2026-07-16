POL-KN: KORREKTUR zu (Konstanz
Landkreis Konstanz) Vom Regen in die Traufe - Radfahrer verletzt sich schwer (15.07.2026)
Konstanz (ots)
In der heute veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Verkehrsunfall eines Radfahrers hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Es ist nicht geklärt, ob der erwähnte Bus, oder ein anderes Auto über den Fuß des gestürzten Radfahrers gefahren ist. Der Zeugenaufruf zum Unfallhergang behält seine Gültigkeit.
Zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6315832
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