POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Reizgas im Gymnasium (16.07.2026)
Donaueschingen (ots)
Am Donnerstagvormittag ist es im Biologiesaal des Fürstenberg Gymnasiums an der Humboldstraße zu einem Austritt von Reizgas gekommen. Der Ursprung des Austritts ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schule musste daraufhin evakuiert werden. Eine hohe zweistellige Zahl an Schülerinnen und Schülern mussten leichtverletzt vom Rettungsdienst vor Ort mit Atemwegsreizungen behandelt werden. Ein kleiner Teil derer musste ins Krankenhaus überstellt werden. Der Unterricht wurde an diesem Tage nicht mehr fortgesetzt.
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