Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitsmessanlagen auf der Europabrücke - Polizei bittet um Hinweise (10./12.07.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag- und Sonntagmittag haben Unbekannte die beiden auf der Europabrücke stehenden Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt. Die Täter schlugen die auf den Säulen angebrachten Überwachungskameras ab und verursachten dadurch Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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