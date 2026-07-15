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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33n, Lkr. Konstanz) Dieseldiebstahl auf Baustelle an der AS Allensbach-Ost
Röhrenbergtunnel - Polizei bittet um Hinweise (03./14.07.2026)

Allensbach, B33n (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einem Dieseldiebstahl von der Baustelle an der Anschlussstelle Allensbach-Ost / Röhrenbergtunnel im Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, und Dienstag, 14.07.2026. Die Täter öffneten den Tank eines Stromaggregats und schlauchten daraus mehrere hundert Liter Kraftstoff ab. Zum anschließenden Abtransport müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder Personen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Täter oder auffälligen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 mit dem Polizeiposten Allensbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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