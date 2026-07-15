Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem "Oberstegle" - Polizei sucht Zeugen (04./06.07.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag ist es auf dem "Oberstegle" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter touchierte, vermutlich beim rückwärts Ausparken, den auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellten schwarzen Dacia Logan, wobei er einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte. Ohne sich anschließend um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte dann jedoch einfach davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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