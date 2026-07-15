Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in Leitplanke geprallt - 29-Jähriger verletzt (14.07.2026)

Geisingen, A81 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Geisingen am Dienstagmorgen. Gegen 8 Uhr geriet eine 29-jährige Seat-Fahrerin auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Wagen ins Schleudern, woraufhin dieser in die linksseitige Leitplanke prallte. Durch die Kollision erlitt die Frau Verletzungen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen und diese insbesondere bei starkem Regen deutlich zu reduzieren!

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