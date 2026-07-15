Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Unfallflucht und verletzte Radfahrerin (14.07.2026)

Konstanz (ots)

Auf der Uhlandstraße ist es am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin und einer Unfallflucht gekommen. Der 41-Jährigen kam ein VW Golf entgegen. Auf Höhe der Hausnummer 13 wendete dieser um eine Verkehrsinsel herum ohne auf die junge Frau zu achten. Diese musste stark bremsen um eine Kollision zu verhindern und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer hielt indes nicht an und fuhr davon. Nach dem Fahrer des dunklen VW Golf sucht nun die Polizei in Konstanz und nimmt, unter der Telefonnummer 07531 / 9950, Hinweise zum Unfallflüchtigen entgegen.

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