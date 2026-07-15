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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich (14.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Gegen 19 Uhr, ist auf der Wieselsbergstraße ein Unfall mit zwei Verletzten geschehen. Ein 20-Jähriger fuhr mit einer weiteren Person auf seinem E-Scooter die abschüssige Straße hinab. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seinem leicht verletzten Passagier blieb dies erspart. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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