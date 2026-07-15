Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich (14.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Gegen 19 Uhr, ist auf der Wieselsbergstraße ein Unfall mit zwei Verletzten geschehen. Ein 20-Jähriger fuhr mit einer weiteren Person auf seinem E-Scooter die abschüssige Straße hinab. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seinem leicht verletzten Passagier blieb dies erspart. Es entstand geringer Sachschaden.

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