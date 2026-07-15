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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche in Schulen und Kindergärten (10.07.2026 - 13.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Wochenende haben sich mehrere Einbrüche in städtische Einrichtungen im Raum Villingen ereignet. Die Einbrecher verschafften sich teils gewaltsam Zutritt in die Gebäude von Kindergärten und Schulen und entwendeten - nach bisherigem Stand der Ermittlungen - zumeist Bargeld und Werkzeuge. Die Polizei in Villingen erbittet Zeugenhinweise zu den Taten an der Offenburger-, Franken-, Heidelberger-, Waldhauser-Straße und den Straßen "An der Hammerhalde" und "Ruhesteinweg", unter der Nummer 07721 / 6010.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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