Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche in Schulen und Kindergärten (10.07.2026 - 13.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Wochenende haben sich mehrere Einbrüche in städtische Einrichtungen im Raum Villingen ereignet. Die Einbrecher verschafften sich teils gewaltsam Zutritt in die Gebäude von Kindergärten und Schulen und entwendeten - nach bisherigem Stand der Ermittlungen - zumeist Bargeld und Werkzeuge. Die Polizei in Villingen erbittet Zeugenhinweise zu den Taten an der Offenburger-, Franken-, Heidelberger-, Waldhauser-Straße und den Straßen "An der Hammerhalde" und "Ruhesteinweg", unter der Nummer 07721 / 6010.

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