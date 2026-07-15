Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses (13.07.2026)

Rottweil (ots)

Am Montag, zwischen 08.15 Uhr und 16.00 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerabteilen eines Wohnhauses verschafft. Der unbekannter Täter hebelte gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und entwendete ein Fahrrad, zwei Motorsägen, zwei Öllampen und ein Ölofen. Die Polizei sucht Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder etwas über den Verbleib der entwendeten Gegenstände sagen können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 / 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell