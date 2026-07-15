Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Landkreis Konstanz) Mistgabel zweckentfremdet (12.07.2026)

Gottmadingen (ots)

In den Morgenstunden des Sonntages, hat ein Unbekannter mehrere Autos auf der Hilzinger Straße beschädigt. Mit einer Mistgabel bewaffnet machte sich der Vandale auf den Weg in die Hilzinger Straße und beschädigte mehrere Autos. Das zweckentfremdete Tatwerkzeug ließ er letztlich in einem der Autos liegen und zog schimpfend von dannen. Auffallend war jedoch, dass nur Wagen mit ukrainischer Zulassung beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise zu dem Täter. Der soll männlich, etwa 170 Zentimeter groß, schlank und schwarz gekleidet gewesen sein. Besonders interessant für die Ermittlungen sind mögliche Video- oder Fotoaufnahmen aus den Reihen der Gottmadinger Bevölkerung. Hinweise sind an das Revier in Singen zu richten (Tel: 07731 / 8880).

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