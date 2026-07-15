Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Kaltbrunn/Landkreis Konstanz) Scheunenbrand nach Blitzeinschlag (15.07.2026)

Konstanz (ots)

Zu einer brennenden Scheune wurden Feuerwehr, THW und Polizei am Dienstag, 14.07.2026 um 22:40 Uhr in den Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn gerufen. Bei Eintreffen stand in der Markelfinger Straße eine 25 mal 25 Meter große Scheune in Vollbrand. Eine Ausweitung des Feuers auf benachbarte Wohn- und Ökonomiegebäude konnte durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr verhindert werden. In der Scheune waren vier Traktoren sowie eine größere Menge Heu gelagert. Eine völlige Zerstörung konnte nicht verhindert werden. Um ein Ablöschen aller Glutnester zu ermöglichen wurde die Brandruine durch das Technische Hilfswerk abgetragen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 200.000 Euro. Personen kamen nicht zu schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Markelfinger Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Brandursächlich dürfte ersten Ermittlungen zufolge ein Blitzeinschlag gewesen sein, den Zeugen beobachten konnten.

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