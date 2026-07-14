Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkr. Rottweil) Die Polizei sucht seit Montag einen 67-Jährigen aus Dornhan (13.07.2026)

Dornhan, Lkr. Rottweil (ots)

Am Montag gegen 13 Uhr verließ der 67-Jährige seine Wohnung mit einem grauen Mountainbike und kehrte nicht mehr zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 165 cm groß, von mittlerer Statur, hat ein dunkler Teint. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeansshorts, einem hellen T-Shirt, Sportschuhen und einer hellen Baseball-Cap. Außerdem führt er einen schwarzen Lederrucksack mit sich. Ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/dornhan-lkr-rottweil-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/477-0, beim Polizeirevier Rottweil, zu melden.

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