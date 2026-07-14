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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflüchtiger stößt gegen Wand (10.07.2026 - 13.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Verlauf des Wochenendes hat sich an der Straße "Nunnensteig" eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter stieß, vermutlich beim Rangieren, gegen ein Firmengebäude und hinterließt dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Allerdings suchte er das Weite, ohne den Schaden zu melden. Deswegen erbittet das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise zu ihm.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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