POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflüchtiger stößt gegen Wand (10.07.2026 - 13.07.2026)
VS-Villingen (ots)
Im Verlauf des Wochenendes hat sich an der Straße "Nunnensteig" eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter stieß, vermutlich beim Rangieren, gegen ein Firmengebäude und hinterließt dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Allerdings suchte er das Weite, ohne den Schaden zu melden. Deswegen erbittet das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise zu ihm.
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