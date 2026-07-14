Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche in Recyclingcenter (05.07.2026 - 12.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 5. Juni 2026, bis zum Sonntag darauf, 12. Juni 2026, stiegen verschiedene Täter in das umzäunte Gelände des Recyclingcenters an der Straße "Am Krebsgraben" ein. Über mehrere Tage verteilt stellten Mitarbeiter fest, hatten nachts Unbekannte das Gelände betreten. Ob dabei etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. In der Nacht auf den vergangenen Sonntag konnte ein 64-Jähriger nach dem Eindringen aufs Gelände festgenommen werden. Ob es auch der Mann war, der sich die vorherigen Male widerrechtlich Zutritt verschaffte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den verschiedenen Taten geben können, werden gebeten sich, unter der Nummer 07721 / 6010, beim Polizeirevier Villingen zu melden.

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