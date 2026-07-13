Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit drei Leichtverletzten auf der Hochwaldstraße (11.07.2026)

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Am Samstagmorgen ist es gegen 10.45 Uhr auf der Hochwaldstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich drei Personen Verletzungen zugezogen haben.

Eine 35-jährige Fahrerin eines Dacia war von Stetten in Richtung der Bundesstraße 462 unterwegs, eine 19-jähige Ford-Fahrerin fuhr ihr entgegen. Aufgrund der hohen Felder und der engen Fahrspur ist die Straße unübersichtlich. Im Kurvenbereich kollidierten die Autos mit ihrer jeweiligen linken Fahrzeugfronten. Die zwei Fahrerinnen und eine 18-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall leicht und kamen zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen über 40.000 Euro Sachschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

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