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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Landkreis Konstanz) Einbruch in Bistro (10.07.2026)

Konstanz (ots)

Am frühen Freitag sind Einbrecher in ein Bistro an der Radolfzeller Straße eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Im Zeitraum zwischen, 1:30 Uhr und 6:00 Uhr, gelangten sie ins Gebäudeinnere, machten sich an zwei Spielautomaten zu schaffen und flüchteten anschließend. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten in Wollmatigen erbittet, unter der Nummer 07531 / 942993, Hinweise zu den Tätern.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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