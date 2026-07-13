Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Einbruch in Bistro (10.07.2026)

Konstanz (ots)

Am frühen Freitag sind Einbrecher in ein Bistro an der Radolfzeller Straße eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Im Zeitraum zwischen, 1:30 Uhr und 6:00 Uhr, gelangten sie ins Gebäudeinnere, machten sich an zwei Spielautomaten zu schaffen und flüchteten anschließend. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten in Wollmatigen erbittet, unter der Nummer 07531 / 942993, Hinweise zu den Tätern.

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