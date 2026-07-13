POL-KN: (Reichenau
Landkreis Konstanz) Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall (12.07.2026)v
Reichenau (ots)
Am Sonntag hat sich auf einem Radweg entlang der Pirminstraße ein Unfall zwischen drei Radfahrern ereignet. Nach dem Überholen zweier Radler kam ein alkoholisierter 48-Jähriger nach rechts und touchierte die eben erst überholte 22-Jährige. Es folgte ein Sturz in den auch die dahinterfahrende 26-Jährige verwickelt wurde. Um der polizeilichen Unfallaufnahme zu entgehen, entschloss sich der 48-Jährige zunächst das Weite zu suchen, kehrte dann jedoch wieder um. An der Unfallstelle maßen die Beamten über zwei Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Alle drei verletzten sich durch den Unfall leicht.
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