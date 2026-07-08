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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Geparktes Auto am Bahnhof abgebrannt (08.07.2026)

Rottweil (ots)

Am frühen Mittwochmorgen hat der Brand eines geparkten Autos am Bahnhof Rottweil für einen Einsatz von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei gesorgt.

Gegen 02:15 Uhr geriet ein auf dem Park-and-Ride-Parkplatz abgestellter Renault vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Elektrofahrzeug bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen.

Durch den Fahrzeugbrand wurden zudem drei weitere im Nahbereich geparkte Autos beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht näher beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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