Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Brand an der Fichtenstraße (07.07.2026)

Singen (ots)

Passanten haben am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Feuer an der Fichtenstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Flächenbrand fest, der sich über etwa 150 Quadratmeter erstreckte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Die Beamten fanden nach dem Löschangriff der Feuerwehr benutzte Feuerwerkskörper, die wahrscheinlich zum Brandausbruch beitrugen. Hierzu erbittet das Polizeirevier in Singen Hinweise, die unter der Telefonnummer 07731 / 8880, gemeldet werden können.

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