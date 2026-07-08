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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Brand an der Fichtenstraße (07.07.2026)

Singen (ots)

Passanten haben am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ein Feuer an der Fichtenstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Flächenbrand fest, der sich über etwa 150 Quadratmeter erstreckte. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Die Beamten fanden nach dem Löschangriff der Feuerwehr benutzte Feuerwerkskörper, die wahrscheinlich zum Brandausbruch beitrugen. Hierzu erbittet das Polizeirevier in Singen Hinweise, die unter der Telefonnummer 07731 / 8880, gemeldet werden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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