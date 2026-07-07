Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Radolfzell am Bodensee

Lkr. Konstanz) Gemeinsame Bus-Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr durch Polizei, Landratsamt und DEKRA (25.06.2026)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines Hinweises, der sowohl bei der Polizei als auch beim Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung des Landratsamtes Konstanz eingegangen war, hat der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen am Donnerstag, 25.06.2026, mehrere Busse eines Unternehmens sowohl in Konstanz als auch in Radolfzell am Bodensee überprüft. An den Kontrollen im besonders sensiblen Bereich der Personen- und Schülerbeförderung waren auch das Amt für Nahverkehr des Landratsamts Konstanz sowie die DEKRA aus Singen beteiligt.

Insgesamt wurden vier im Personennahverkehr eingesetzte Busse durch die Spezialisten des Verkehrsdienstes kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mehrere Mängel fest, darunter Wartungsmängel im Bereich der Abgasreinigung, Reifenmängel sowie einen Steinschlag in der Windschutzscheibe.

Ein Bus, in dem sich zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Fahrgäste mehr befanden, musste aus dem Verkehr gezogen werden. Das Fahrzeug wies im Bereich des Fahrwerks derart gravierende Mängel auf, dass es als verkehrsunsicher eingestuft wurde.

Die Polizei leitete gegen das verantwortliche Unternehmen entsprechende Bußgeldverfahren ein. Ebenso prüft das Landratsamt Konstanz die festgestellten Verstöße und entsprechende Maßnahmen.

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