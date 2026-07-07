Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Mutmaßlicher Pfanddieb landet in Polizeigewahrsam: Polizei sucht Geschädigten (06.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend hat die Polizei einen mutmaßlichen Pfanddieb in einem Supermarkt geschnappt und ist nun auf der Suche nach den Geschädigten.

Gegen 21:45 Uhr wollte der 27-jährige Mann vermutlich zuvor entwendete Pfandflaschen am Rückgabeautomaten im Kaufland in der Stockacher Straße abgeben. Da es sich offensichtlich um Diebesgut handelte, verweigerten die Mitarbeiter des Supermarktes die Annahme. Da der Mann damit nicht einverstanden war und zunehmend aggressiv reagierte, mussten die verständigten Polizeibeamten eingreifen. Sie stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahmen den Tatverdächtigen, der sich weiterhin streitlustig zeigte, in Polizeigewahrsam.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum vermutlichen Pfanddiebstahl aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden die rechtmäßigen Besitzer der in vakuumierten Säcken und mit Banderolen gesicherten Pfandflaschen gesucht. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell