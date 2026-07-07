Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Unfallflucht am Bahnhofplatz (07.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Während eines Parkmanövers hat sich am Dienstagmorgen, an der Straße "Bahnhofplatz" eine Unfallflucht ereignet. Gegen 7 Uhr, schrammte der Fahrer eines dunklen Autos, an einem grauen, geparkten BMW entlang. Dessen linke Seite beschädigte er so großflächig, dass ein Schaden in Höhe von circa 7.500 Euro zu beklagen ist. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallflüchtige davon. Zeugen, die innerhalb dieser wenigen Minuten passende Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell (07732 / 950660) zu melden.

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