Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Schlägerei fordert Verletzte (03.07.2026)

Singen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Freitag, gegen 22:30 Uhr, an der Straße "Inselwiese" haben sich zwei Personen verletzt. Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei jungen Männern und je einer 19 Jahre jungen Frau und einem 18-Jährigen mündete in eine Schlägerei. In deren Verlauf einer der Unbekannten auch Pfefferspray einsetzte. Der 18 Jahre junge Mann musste wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vor dem Eintreffen der Ordnungskräfte flüchteten die beiden Täter unerkannt. Hinweise zu ihnen erbittet das Polizeirevier Singen, unter der Nummer 07731 / 8880.

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