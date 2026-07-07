Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Landkreis Konstanz) Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr nach Vorfahrtsmissachtung (06.07.2026)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Im Kreisverkehr der Zeppelin- und Böhringer-Straße ist es am Montag, um 13:45 Uhr, zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Ein Peugeot-Fahrer missachtete die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 18-jährigen Motorradfahrers. Dieser musste Ausweichen und kam so zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

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