POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Seat gestohlen (04.07.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Am Samstag haben Diebe im Zeitraum zwischen, 14:30 Uhr und 17:30 Uhr, einen Seat Ibiza auf der August-Reitz-Straße gestohlen. Unbekannte stiegen in den unverschlossenen Wagen ein und fuhren mit ihm davon. Die Richtung ist nicht bekannt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwenningen, unter der Telefonnummer 07720 / 85000.
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Daniel Brill
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