Schramberg (ots) - Ein 40-jähriger Mann hat am Samstagabend im Ortsteil Sulgen zwei Autos beschädigt und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen 21:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann in der Rottweiler Straße mehrere Passanten anpöbeln und diese schlagen wolle. Beim Eintreffen der ...

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