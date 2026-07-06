Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Supermarkt ein: Polizei bittet um Hinweise (05.07.2026)

Aichhalden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Supermarkt im Koppengässle am frühen Sonntagmorgen.

Gegen 2:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Netto-Marken-Discounts. Die Täter durchwühlten die Räume und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Höhe des Sachschadens sowie mögliches Diebesgut sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

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