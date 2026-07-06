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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Supermarkt ein: Polizei bittet um Hinweise (05.07.2026)

Aichhalden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Supermarkt im Koppengässle am frühen Sonntagmorgen.

Gegen 2:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Netto-Marken-Discounts. Die Täter durchwühlten die Räume und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Höhe des Sachschadens sowie mögliches Diebesgut sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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