Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) 40-Jähriger beschädigt Autos und wird durch Polizei in Gewahrsam genommen: Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte (04.07.2026)

Schramberg (ots)

Ein 40-jähriger Mann hat am Samstagabend im Ortsteil Sulgen zwei Autos beschädigt und wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Gegen 21:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Mann in der Rottweiler Straße mehrere Passanten anpöbeln und diese schlagen wolle. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten war der Mann bereits zu Fuß geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige auf einem Parkplatz zwischenzeitlich die Reifen mehrerer geparkter Fahrzeuge zerstochen hatte.

Letztlich konnte der 40-jährige Tatverdächtige in der Gartenstraße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07422 27010 zu melden.

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