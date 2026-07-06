Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Autofahrer mit erheblich überladenem Anhänger und auf blanker Felge gestoppt (03.07.2026)

Trossingen (ots)

Am Freitagmittag hat die Polizei einen Autofahrer mit einem erheblich überladenen Anhänger, der bereits auf einer blanken Felge unterwegs war, gestoppt.

Gegen 12:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei ein deutlich überladenes Fahrzeuggespann, das zwischen Aldingen und Schura unterwegs sein sollte. Beamte des Polizeipostens Trossingen konnten das Auto mit Anhänger schließlich feststellen und stoppen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein Reifen des Anhängers bereits beschädigt und der 31-jährige Fahrer auf der blanken Felge unterwegs war. Der Anhänger, der mit 950 kg hätte beladen werden dürfen, war mit 1.960 kg um etwa 84 Prozent überladen.

Wie sich herausstellte, trat der Reifenschaden kurz nach Fahrtantritt ein und der 31-Jährige war bereits etwa drei Kilometer ohne Reifenkarkasse unterwegs. Durch auf der Fahrbahn hinterlassene Spuren wurde zudem deutlich, dass der Mann teilweise auch auf dem Radweg fuhr.

Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt, bis die Ladung umgeladen und der Reifenschaden behoben war. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

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