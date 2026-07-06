Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Donauspitz": Polizei bittet um Hinweise (04.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Donauspitz" vom Samstag.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten roten Audi Q2. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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